Transferul pe care nu il anticipa nimeni! Un jucator important al nationalei, aproape de o mutare SURPRIZA! Anuntul momentului in Europa: "Ar putea exploda!"

Cosmin Contra ar putea primi o noua lovitura importanta.

Dupa ce Alexandru Mitrita a ales sa se transfere in campionatul din Statele Unite ale Americii si a iesit din vizorul nationalei din pricina fusului orar, acum si Alexandru Maxim ar putea sa ajunga intr-un campionat exotic si indepartat.

Presa germana scrie ca Maxim ar putea ajunge in viitorul apropiat in China. Jucatorul lui Mainz a fost inclus de jurnalistii nemti intr-un grup de 7 fotbalisti care pot lua drumul Asiei in cel mai scurt timp.

"Acum doi ani, cand l-au transferat, responsabilii lui Mainz asteptau de la Maxim cu siguranta mai mult decat a aratat. In 50 de partide a bifat 5 goluri, 5 assisturi si rar s-a apropiat de evolutiile bune de la Stuttgart. In China ar avea sansa de a castiga mai mult si, tinand cont de valoarea scazuta a campionatului, ar putea 'exploda' din nou", scriu jurnalistii de la 90 minuten.

Publicatia germana mai noteaza ca atat jucatorul, cat si clubul iau in calcul o despartire desi contractul lui Maxim expira in 2021. Maxim nu a primit nicio oferta din Europa pana in acest moment, asa ca germanii de la Mainz sunt deschisi la negocieri cu cluburile din Asia, singurele care pot achita salariul lui Maxim.