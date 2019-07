HALEP - WILLIAMS 6-2, 6-2 | Presa internationala, "la picioarele" lui Halep dupa finala istorica cu Serena! "A scris istorie"

Simona Halep a spulberat-o pe Serena Williams in mai putin de o ora.

Simona Halep a reusit un meci fantastic, o finala de vis si a reusit sa castige al doilea Grand Slam din cariera. Presa internationala e impresionata de victoria Simonei din finala cu Serena si lauda prestatia acesteia.

"Impecabila de la un capat la altul, romanca Simona Halep a castigat finala de la Wimbledon surclasand-o pe Seren Wiliiams, care alearga in continuare dupa recordul de 24 de trofee de Mare Slem, detinut de Margaret Court. Precizie, concentrare, determinare, asta a dus-o pe Simona spre victorie", scrie L'equipe

"La fel ca in finala pierduta anul trecut in fata lui Angelique Kerber, Wiliiams a parut coplesita de asteptarile sale si ale publicului si s-a vazut condusa rapid cu 4-0 in primul set. Halep a spus inainte ca nu simte nicio presiune si exact la fel a jucat. De la inceput a parut relaxata si plina de incredere", spun cei de la BBC.

"Campioana de la Roland Garros din 2018 a pulverizat-o pe Serena Williams, in mai putin de 56 de minute si a scris istorie", spun cei de la Mundo Deportivo.