Incident grav in Republica Dominicana! "Nu ma lasati sa mor, sunt un om bun!" Un sportiv legendar a fost impuscat! Ce s-a intamplat!

David Ortiz, considerat o legenda in baseball, a fost impuscat in Republica Dominicana.

David Ortiz, cunoscut de fanii baseball-ului drept "Big Papi", a jucat pentru Boston Red Sox, Minnesota Twins si s-a retras in 2016.

Impuscat in tara natala

David Ortiz a fost impuscat intr-un bar din tara sa natala, Republica Dominicana. Incidentul a avut loc chiar in capitala Santo Domingo, iar martorii spun ca atacatorul ar fi vrut sa jefuiasca clubul in care Ortiz se afla.

Presa a anuntat initial ca glontul i-a ranit piciorul, insa Ortiz a fost impuscat in spate, iar glontul i-a iesit prin stomac. Pe camerele de supraveghere se poate observa cum localnicii au inceput sa il loveasca cu pumnii si picioarele pe agresor, in timp ce Ortiz a fost transportat la spital. Dupa operatie, tatal sau a anuntat presa ca David Ortiz este in afara oricarui pericol si ca acesta a avut parte de noroc, pentru ca glontul nu i-a atins organele vitale.

Ortiz: "Nu ma lasati sa mor!"

David Ortiz se afla in club alaturi de un cunoscut prezentator TV din Republica Dominicana, Jhoel Lopez, ranit si el in mijlocul incidentelor.

Unul din doctori a dezvaluit pentru presa ce spunea David Ortiz in momentul in care a ajuns la spital: "Nu ma lasati sa mor, va rog! Sunt un om bun!".