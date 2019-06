"Fotbal printre seringi si arme de foc" Povestea incredibila a campionului salvat de fotbal! Cel mai bun prieten al sau a murit impuscat

Englezii au dezvaluit povestea castigatorului de UEFA Champions League care a crescut in unul dintre cele mai dure cartiere europene.

David Mendes da Silva si Giliano Wijnaldum, fratele mijlocasului de la Liverpool, Georginio, nu au nevoie de o placa comemorativa pentru a-si aduce aminte unde a murit Anthony Fernandes. Acesta era unul dintre cei mai buni prieteni ai lui "Gini" Wijnaldum, insa pe 4 mai 2012 viata lui s-a incheiat in Westkousdijk dupa ce a fost lovit de mai multe gloante in urma unei dispute legate de droguri.

Anthony Fernandes putea sa fie inca in viata si sa devina un fotbalist de top. Era considerat la fel de talentat ca Gini Wijnaldum, insa pasiunea pentru fotbal i-a disparut si a intrat intr-un anturaj periculos. In weekendul in care a murit, Wijnaldum a marcat pentru PSV Eindhoven si a dezvaluit un tricou pe care scria: "Odihneste-te in pace, Anthony. Pasiunea Schiemond"

Schiemond este cartierul unde au crescu David Mendes, cel care ii este acum agent jucatorului de la Liverpool, fratii Wijnaldum si Anthony Fernandes. "Schiemond inseamna unitate si entuziasm. Inseamna pasiune. Inseamna fotbal" explica Giliano Wijnaldum motivele pentru care el si fratele sau au ales sa ramana in cartier cand erau copii, desi mama lor s-a mutat la Amsterdam.

Fotbal printre seringi si arme de foc

Pe strazi sunt si acum sticle sparte, plastic, biciclete stricate. "Era mult mai rau cand am crescut noi. Daca supravietuiesti aici, poti sa supravietuiesti oriunde" mai spune Giliano. Jucau fotbal pe vremuri pe un bloc abandonat. Acelasi bloc unde se ascundeau cand aparea politie. O cladire in care erau seringi pe jos, prostituate si, uneori, chiar si arme de foc. Au fost situatii in care copiii s-au ales cu rani de gloante deoarece s-au jucat cu o arma. Sunetul gloantelor era obisnuit in cartier.

"In prima instanta (cand se auzea un foc de arma) fugeai pe aleea dintre blocuri, in cladiri si pe acoperisuri, dar apoi te intorceai repede pentru ca voiai sa vezi ce s-a intamplat. Apoi venea politia si eram dusi toti la sectie. Nu conta daca aveai 11 ani" spune si Mendes da Silva.

"Multi fotbalisti provin de pe aceste strazi, dar si DJ sau rapperi. Stiu un avocat si un doctor si cativa afaceristi care au crescut aici. Cei mai buni jucatori din Rotterdam veneam pe Schiemond si aici aveau loc cele mai aprige partide de fotbal. Baietii, chiar si cei mai mici, deveneau barbati aici" mai spune Mendes. Fratii Wijnaldum erau porecliti "mooiboys" (baietii atragatori) deoarece zambeau mereu.

Cand au inceput fotbalul profesionist, mergeau 45 de minute pe jos pana la baza de antrenament a celor de la Sparta Rotterdam. Alaturi de ei mergea si bunica lor. "Nu m-a lasat niciodata sa merg singur" isi aminteste Giorginio. "Fotbalul aducea siguranta. Nu se gandea ca o sa cresc si o sa devin fotbalist profesionist, era mai mult pentru a ma tine departe de toate nebuniile de pe strazi".

Castigator de UCL, in finala Nations League

Reportajul celor de la The Guardian despre cum a crescut Gini Wijnaldum vine dupa ce acesta a devenit castigator de UEFA Champions League cu FC Liverpool. Wijnaldum a avut un rol extrem de important in semifinala cu Barcelona, reusind 2 goluri in partida retur desi a inceput partida ca rezerva.

Wijnaldum are ocazia sa-si mai treaca un trofeu in palmares. Este un jucator vital pentru Ronald Koeman in nationala Olandei, cea care va juca impotriva Portugaliei in aceasta seara de la ora 21.45 in direct la Pro TV in finala UEFA Nations League.