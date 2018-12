Hagi, in primul rand la teatru! A fost premiera piesei in care fiica lui, Kira, joaca rolul principal: "Ma bucur ca a ajuns aici!"

Toata familia Hagi a venit s-o sustina pe Kira la debutul pe scena in Romania.

Kira Hagi a studiat actoria in America.

"Ma bucur ca a ajuns aici chiar sa joace un rol important", a spus Hagi.

"Emotia pe care a creat-o in sala, am vazut multa lume cu lacrimi in ochi, spune multe...", a completat Gica Popescu.

Kira Hagi nu a avut un rol usor - a intrat in pielea unui personaj istoric - Martha Bibescu.

"Putin ma regaresc in Martha dar ea a avut o viata mult mai completa, nu am trait ce a trait ea. Teatrul este sufletul meu si filmul ambitia mea", a spus Kira dupa reprezentatie.

Ianis a dat din casa - de Craciun, toata familia juca in scenetele Kirei.

"Cand era mica ii placea sa ne dea roluri fiecaruia , sa faca pe sefa si ii iesea, toti o ascultam, cred ca o sa fie o actrita sau pe partea de regie foarte bine", a declarat Ianis.