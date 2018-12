Becali anunta MUTAREA IERNII in Romania: "Am vorbit cu Hagi si a zis mi-l da daca am nevoie!" Planul nebun: cum il poate vinde pe Ianis pe 20 de milioane de euro

Gigi Becali vrea neaparat un mijlocas in pauza de iarna.

Patronul FCSB a declarat ca a discutat cu Gica Hagi si vrea sa-l aduca pe Vina sa joace alaturi de Nedelcu.

Becali l-ar vrea si pe Ianis, insa e constient ca va fi greu sa-l transfere. Totusi, Becali ii propune un plan lui Gica Hagi: i-l cedeaza pe Ianis pentru un an, apoi tanarul mijlocas se va transfera la un club de top pentru cel putin 20 de milioane de euro.

"Cu Andrei Ivan o sa vedem ce se intampla. Mai trebuie un mijlocas langa Nedelcu acolo. Din ce vad e cel mai bun dupa Ianis, dar sa vedem... face fata la noi? Pe Ianis nu pot sa-l iau, dar imi mai place si Vina. Am vorbit cu Hagi si a zis ca mi-l da daca am nevoie. Daca vrea sa ia bani multi pe Ianis, eu pot sa fac asta. Mi-l da pana in vara si pe urma pleaca pe 20 de milioane de euro. Daca joaca un an la Steaua, pac - 20 de milioane. De la Viitorul nu poate sa plece pe sume mari. Pe sume mari pleci de la echipele mari. Acum, sa nu se supere Gica Hagi pe mine. Asta e parerea mea", a declarat Gigi Becali in cadrul unei conferinte de presa.