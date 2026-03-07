Mijlocașul nord-macedonean în vârstă de 34 de ani, care a ridicat trofeul Cupei României alături de Sepsi OSK, a trăit clipe de groază. Legitimat la formația iraniană Mes Rafsanjan, el a rămas blocat în Orientul Mijlociu imediat după începerea conflictului armat.

Salvarea lui Stefan Ashkovski a venit de la Jasir Asani, un fost coleg de la juniorii lui FK Vardar, legitimat în prezent la Esteghlal.

Drumul spre libertate și sprijinul providențial

Aflat la o distanță de aproximativ 15 ore de mers cu mașina de Ashkovski, Asani i-a oferit o mână de ajutor decisivă. Fotbalistul naționalei Albaniei este considerat o vedetă în campionatul iranian și a explicat cum a procedat pentru a-și salva prietenul.

„În ultima zi eram afară. Când sunt acolo, am trei șoferi de la club, sunt la dispoziția noastră 24 de ore pe zi”, a dezvăluit Asani.

Fostul fotbalist al covăsnenilor și al lui FC Botoșani a rememorat calvarul prin care a trecut până a reușit să iasă din țară.

„Am călătorit 15 ore de la Rafsanjan la Teheran, apoi de la graniță am luat un avion spre Istanbul. A fost foarte greu să traversez Iranul. Jasir m-a ajutat, el avea șoferul lui și am reușit să plec cu el. De fiecare dată când jucăm în deplasare suntem cazați în Teheran. Erau atacuri peste tot, chiar și lângă mine, tocmai începuseră. Timp de trei zile nu mâncasem și nu băusem nimic. Mă gândeam doar să plec din țară. După uciderea liderului lor, nimic nu mai funcționa, totul era închis. A fost foarte greu, dar s-a terminat cu bine. Acum abia aștept să ajung acasă, să dorm și să mă odihnesc puțin”, a spus Stefan Ashkovski, potrivit Telegrafi.

Nord-macedoneanul Stefan Ashkovski are un istoric solid pe prima scenă a fotbalului românesc. Pentru FC Botoșani a strâns 61 de meciuri, trecându-și în cont 9 goluri și 8 pase decisive, în timp ce pentru Sepsi a bifat 42 de apariții, cu două reușite, două assist-uri și o Cupă a României.