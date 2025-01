Băiatul din București a încheiat pe locul 2 în topul sportivilor “new-entry”, cu mai puțin de 6 curse în palmares. După o revenire incredibilă, David a terminat competiția pe locul 11 din 29 de piloți la prima cursă oficială, în întrecerea din acest weekend de la Abu Dhabi, ce contează pentru Campionatul de F 4 din Orientul Mijlociu.

2025 e anul în care fostul pilot de karting din capitală, David Cosma Cristofor, a debutat în competițiile internaționale de monopost. El a luat startul, în weekendul recent încheiat, la prima etapă a competiției de Formula 4 din Orientul Mijlociu (n.r. – competiția se desfășoară anul acesta în Emiratele Arabe Unite și Qatar). David a fost ales de nemții de la PHM Racing să facă parte din echipa AKCEL pentru care aceștia oferă suportul sportiv în cursele din Orient.

David Cosma Cristofor: "La început am simțit că pun cam multă presiune pe mine"

“Formula 4 este un pas uriaș pentru orice pilot. Totul este diferit – mașină, viteză, regulile și modul în care se desfășoară competițiile. Pentru mine, totul este încă nou și uneori dificil, mai ales că nu am multă experiență. La început (n.a. cursa din Abu Dhabi) am simțit că pun cam multă presiune pe mine, de teamă să nu dezamăgesc toți oamenii care cred în mine și poate de asta am făcut unele greșeli în prima parte. Pe măsură ce am intrat mai mult în ritmul de cursă și adrenalina a crescut, am început să mă concentrez mai bine. Am reușit să mă adaptez la noile cerințe și să mă bucur de fiecare tură”, a explicat imediat după cursă, David.

Pilotul român a terminat cursa din Abu Dhabi pe locul 11 din 29 de piloți, deși a pornit la start de pe locul 23. Rezultatul bucureșteanului e cu atât mai impresionant cu cât el a terminat la final și pe locul 2 la categoria Rookies. Acesta reprezintă piloții care au mai puțină experiență în Formula 4 și care nu au adunat mai mult de 6 curse oficiale până la startul calendarului de F 4 din 2025.

David Cosma Cristofor: "Am fost foarte aproape de locul 1"

“E greu de spus dacă mă așteptam la acest rezultat...Sincer, nu știu dacă m-am gândit la asta cu adevărat , mai ales că toată lumea mi-a spus să nu îmi fac speranțe prea mari. Dar un lucru știu sigur: mi-am dorit acest rezultat din tot sufletul. Am fost foarte aproape de locul 1 (n.a. clasament Rookies – piloți cu maxim 6 curse efectuate înainte), iar asta mă motivează foarte mult. Pilotul din fața mea ar fi trebuit să primească o penalizare pentru depășirea limitelor circuitului dar chiar și așa sunt fericit de ce am realizat”, a mai adăugat David care e elev la International School of Bucharest.