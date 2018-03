Florentino Perez a vorbit in premiera despre plecarea lui Cristiano Ronaldo in China: "Cand rezultatele nu sunt grozave..."

Presedintele celor de la Real Madrid a reactionat dupa ce presa din Spania a anuntat ca Ronaldo se intereseaza despre cum este campionatul din China.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Florentino Perez, presedintele celor de la Real Madrid, a declarat astazi ca starul echipei, Cristiano Ronaldo, nu a cerut sa fie lasat sa plece. Presa din Spania speculeaza ca jucatorul de 33 de ani ar putea ajunge in China din vara.

Fostul antrenor al Portugaliei, Luiz Felipe Scolari, a intetit zvonurile dupa ce a declarat ca Ronaldo a intrebat despre viata din China. Florentino Perez nu crede ca este ceva anormal in acest lucru.

"Daca ai un prieten care locuieste in Hong Kong si il intrebi cum este in Hong Kong, este ceva normal. (Cristiano Ronaldo) nu ne-a cerut sa fie lasat sa plece, mai are contract pentru inca un an dar atunci cand rezultatele nu sunt grozave..." a fost declaratia lui Florentino Perez pentru AS.