SC Freiburg a urcat pe primul loc în Bundesliga, după ce a învins-o pe Schalke 04 cu scorul de 2-1, duminică, pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea.

Freiburg, victorie în inferioritate numerică, 2-1 cu Schalke 04

Gazdele au deschis scorul prin Eggestein (10), dar Kenan Karaman a restabilit egalitatea (30).

Deşi a jucat din minutul 64 în inferioritate numerică, după eliminarea japonezului Yuito Suzuki, Freiburg a obţinut victoria prin golul altui nipon, Keisuke Goto (85).

Freiburg, care a jucat în acest an finala Europa League (0-3 cu Aston Villa), este antrenată din 2024 de Julian Schuster (41 de ani - foto), un veritabil simbol al clubului.

Schuster activează de aproape două decenii la Freiburg - mai întâi a fost jucător (din 2008 până în 2018), după care a devenit antrenor secund până la promovarea ca principal.

Rezultatele și marcatorii din etapa 5 din Bundesliga, o rundă cu multe goluri

Vineri

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2-2

Au marcat: Daniel Svensson (80), Nico Schlotterbeck (85), respectiv Ludovit Reis (88), Fullkrug (90+2).

Sâmbătă

Hoffenheim - Hamburger SV 2-2

Au marcat: Bornauw (45+6, autogol), Bambase Conte (53), respectiv Yussuf Poulsen (12), Moffi (83), Muheim (90+4).

FC Augsburg - Bayern Munchen 2-2

Au marcat: Fellhauer (1), Rodrigo Ribeiro (64), respectiv Saibari (55), Nathaniel Brown (80).

Mainz - Bayer Leverkusen 3-4

Au marcat: Caci (33, 42), Hollerbach (90+2), respectiv Andrich (5), Schick (9), Quansah (55), Moussa Diaby (65).

Union Berlin - Elversberg 1-0

A marcat: Livan Burcu (81).

Paderborn - VfB Stuttgart 0-2

Au marcat: Chabot (25), Fuhrich (83).

Portarul de origine română Dennis Seimen a fost titular la Stuttgart.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 6-0

Au marcat: Banzuzi (1), Nkunku (5, 41, 44), Nusa (54), Tidiam Gomis (89).

Duminică

FC Koln - Borussia Monchengladbach 2-1

Au marcat: Isak Johannesson (26), El Mala (67), respectiv Scally (39).

Freiburg - Schalke 04 2-1

Au marcat: Eggestein (10), Goto (85), respectiv Karaman (30).

Info: Agerpres

Clasamentul din Bundesliga

1. Freiburg 13 puncte

2. Borussia Dortmund 13

3. Bayern Munchen 11

4. Bayer Leverkusen 10

5. RB Leipzig 9

6. FC Augsburg 8

7. Werder Bremen 8

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