Sportivi de elită, la Brașov Running Festival: deținătoarea recordului mondial vine în România!

Pe 5 octombrie, cursa vedetă tRUNsylvania International 10K va reuni, la start, peste 60 de sportivi internaționali de elită, într-un pluton fără precedent în România. Printre vedete se numără Joyciline Jepkosgei (foto deschidere), fostă deținătoare a recordului mondial la 10K și semimaraton, și Vincent Kipkorir (foto, jos), cel care vizează doborârea recordului cursei de 26:51.

Au mai rămas câteva zile până când Brașov Running Festival 2025 se va bucura de cea mai puternică și spectaculoasă ediție de până acum.

Festivalul reunește din nou alergători profesioniști, de elită și amatori, în weekendul 4-5 octombrie, la Brașov, în cartierul Coresi. Brașov Running Festival este singura competiție de alergare pe șosea din Sud-Estul Europei acreditată de World Athletics cu standardul Elite Label și a devenit, în 2024, prima cursă din regiune care a intrat în Top 10 cele mai competitive curse de șosea din lume, clasându-se pe locul 6.

De asemenea, ediția aniversară aduce două noutăți majore: prima sa cursă de alergare montană, Trail to Road 12K, o cursă hibrid cu 70% din traseu pe munte și 30% în oraș, respectiv o cursă fără cronometru, dedicată tuturor alergătorilor: Fun Race 3K Walk or Run.

Jepkosgei și Kipkorir, starurile liniei de start la Brașov Running Festival 2025

La cursa tRUNsylvania International 10K feminin, vedeta este supercampioana Joyciline Jepkosgei, deținătoare a recordului mondial la 10K și semimaraton, una dintre cele mai puternice trei atlete de șosea din lume la această oră, indiferent de distanță.

La masculin, cap de afiș este Vincent Kipkorir (Kenya), care, asemenea numeroșilor sportivi din Kenya și Etiopia, vizează recordul cursei (26:51) la Brașov Running Festival.

De altfel, la linia de start se va alinia cel mai impresionant pluton de alergători de elită din istoria competiției, cu peste 60 de sportivi internaționali, din peste 15 țări: Kenya, Etiopia, Djibouti, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania, Uganda, Portugalia, Islanda, Danemarca, Suedia, Ungaria, Belgia și, bineînțeles, cei mai buni sportivi din România, Stella Rutto și Nicolae Soare.

Paul Tergat, legenda alergării, desemnat ambasador internațional al Brașov Running Festival 2025

Tergat este de cinci ori campion mondial la Cros, de două ori campion mondial la Semimaraton, deținător al recordurilor mondiale la 10.000 m, semimaraton și maraton și câștigător al numeroase medalii la competiții majore pe pistă.

Din 2013 este membru al Comitetului Internațional Olimpic, a fost Președinte al Comitetului Național Olimpic din Kenya și este recunoscut ca una dintre cele mai respectate personalități din atletismul mondial.

„Sunt încântat să vin la Brașov și să descopăr unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de alergare din ultimii ani, în special cursa internațională de elită tRUNsylvania 10K,” a declarat Paul Tergat.

Despre Brașov Running Festival

Brașov Running Festival este cel mai important eveniment atletic din calendarul World Athletics, din S-E Europei. Competiția, organizată în Brașov, începând cu 2021, cuprinde o cursă anuală de alergare pe șosea de 10 km, acreditată World Athletics Elite Label, intitulată „tRUNsylvania International 10K”. Dincolo de aceasta, festivalul alergării include și o multitudine de alte curse destinate amatorilor, copiilor, dar și profesioniștilor.

Cursele se desfășoară pe o buclă cu o lungime de 3.494 m, folosind aceeași linie de sosire, dar având puncte de plecare ce variază în funcție de lungimea etapei. În 2023, Brașov Running Festival a organizat, de asemenea, în premieră, cursa de o milă - „European Road Mile”, în cadrul căreia au concurat peste 20 de atleți europeni din țări precum Turcia, Irlanda, Olanda, Italia, Austria, Grecia, Bulgaria.

