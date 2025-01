Don Toliver, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei rap internaționale, a creat valuri pe rețelele sociale după ce a postat un story pe Instagram urmărind la televizor meciurile de la gala Dynamite Fighting Show (DFS) creată de Cătălin Moroșanu. Fanii săi, dar și cei ai sporturilor de contact, au fost entuziasmați de conexiunea neașteptată între starul muzicii și brandul românesc.



Această apariție vine într-un moment-cheie pentru Dynamite Fighting Show, care a reușit recent să se extindă și pe piața internațională, ajungând să transmisă acum de aproape 30 de televiziuni și acoperă majoritatea teritoriului Statelor Unite ale Americii.



Postarea lui Don Toliver are potențialul de a atrage atenția asupra Dynamite Fighting Show și de a-i crește popularitatea în rândul unui public nou, format din fanii săi fideli. Toliver, cunoscut pentru hit-uri precum "After Party" și colaborările sale cu artiști de top precum Travis Scott și Justin Bieber, are milioane de urmăritori pe rețelele sociale, ceea ce face ca orice gest al său să fie intens mediatizat.

Cătălin Moroșanu: „Faptul că un artist precum Don Toliver urmărește Dynamite Fighting Show înseamnă enorm pentru noi"



Extinderea DFS în SUA reprezintă un moment de referință pentru brandul românesc condus de Cătălin Moroșanu. Evenimentul, care a captivat deja publicul din România, cu evenimente sold out de fiecare dată, este tot mai recunoscut pentru spectacolul pe care îl oferă, combinând luptele intense cu o producție de învărșător.



În urmă cu o lună, la Oradea, DFS umplea a doua cea mai mare sală polivalentă din România, Oradea Arena, stabilind astfel un nou record de audiență pentru o gală de sporturi de contact indoor în țara noastră.



„Faptul că un artist precum Don Toliver urmărește Dynamite Fighting Show înseamnă enorm pentru noi. Este o dovadă că munca noastră ajunge dincolo de granițe și că suntem pe drumul cel bun”, a declarat Moroșanu, fondatorul și promotorul DFS.



Popularitatea DFS în Statele Unite este un exemplu clar al modului în care sporturile de contact din România pot avea un impact la nivel internațional. Printre posturile care transmit DFS peste Ocean se numără NBC Sports California, Fan Duel Sports Network, Stadium TV, Ocean 7 TV sau Nevada Sports Net.



Fondată în 2018, promoția Dynamite Fighting Show a reușit să stabilească mai multe recorduri la nivel național, inclusiv de audiență tv, iar după scoaterea restricțiilor, a avut sold out la toate evenimentele. Printre cei care numără în echipă ca parteneriat se numără inclusiv legendarul Remy Bonjasky.