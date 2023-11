Cine e specialistul care le-a predat karate lui Hagi și Răducioiu. "I-am învățat trucuri"

Frederico Tchabass Tavares, fost karateka și preparator fizic la câteva echipe de fotbal din România până în 1990, e acum preșdinte al Federației Române de Fotbal-Tenis. Portughezul stabilit în România de patru decenii are o poveste de viață fascinantă. Are 47 de frați, iar cel mai cunoscut este Oceano, fost internațional.

Frederico Tchabass Tavares: "La Sportul am fost forțat să mă duc de Nicu Ceaușescu și de Gino Iorgulescu"

Invitat la podcastul Business Philosophy, Frederico Tchabass Tavares a povestit cum a lucrat la Sportul Studențesc cu Gică Hagi, iar la Dinamo cu Florin Răducioiu, cărora le-a predat din tainele artelor marțiale pentru a se impune în duelurile fizice de pe terenul de fotbal.

Portughezul a dezvăluit că la Sportul Studențesc a ajuns la dorința fiului dictatorului Nicolae Ceaușescu, Nicu Ceaușescu, prieten la cataramă cu Gino Iorgulescu, fost fundaș la echipa din Regie.

“Pe Hagi, cu care am lucrat ca preparator fizic la Sportul, l-am învățat trucuri de la karate, cum să pui mâna pe piciorul de sprijin al adversarului când pleci de lângă el. Și lui Răducioiu i-am zis să facă asta.

Când am fost la Dinamo am lucrat cu Prunea, Stelea, Lupescu, Răducioiu, Mihăescu. La Sportul am venit forțat să vin de Gino Iorgulescu și Nicușor Ceaușescu”, a povestit Frederico Tchabass Tavares, pentru sursa mai sus amintită.

Șeful de la fotbal-tenis e fratele lui Oceano

Tavares și-a povestit viața și a oferit detalii și despre frații care au practicat fotbal la cel mai înalt nivel.

“Tatăl meu a fost căpitan de vas și am 47 de frați, dintre care au murit doi. Suntem 12 băieți și 36 de fete. Toți am avut rentă pe timpul școlii de la compania petrolieră unde a fost angajat tata. Am 6 copii, 3 băieți și 3 fete, cu 4 femei diferite.. Mama a făcut 38 de copii, a vrut să-l întreacă pe tata.

Fratele meu Vincente a jucat la Sparta Rotterdam și a fost vreo 5 ani la naționala olandeză. Cel mai faimos frate este Oceano Cruz. A jucat 11 ani la Sporting, apoi a jucat la Real Sociedad și la Toulouse. A fost 14 ani la lotul national al Portugaliei, 64 de meciuri oficiale și a dat 20 de goluri. A dat și autogol într-un meci cu România, a vrut să-l dezechilibreze pe Lăcătuș și a tras în vinclu", a mai povestit președintele forului de fotbal-tenis.