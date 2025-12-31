Pentru că suntem o familie le urăm ”La mulți ani!” și îi așteptăm alături de noi și în 2026 cu aceeași energie!

Așa cum se obișnuiește, la final de an îndreptăm gânduri de recunoștință către cei care au fost alături de noi. Iar primii cărora dorim să le mulțumim sunt SUPORTERII noștri, cei care ne-au susținut din tribune sau de acasă.

Azi, în ultima zi a anului 2025, CS Dinamo București a postat un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare.

Dinamovistul care și-a părăsit țara natală pentru naționala României! ”Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat”



Stabilit de 13 ani în România, rugbistul dinamovist Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

Sud-africanul naturalizat de România a explicat la Poveștile Sport.ro de ce a ales să se stabilească în țara noastră.

”Din păcate, asta este partea nasoală din Africa de Sud. Este o țară foarte frumoasă, cu animalele și peisajele pe care le avem noi acolo.

Problema este că și crima este foarte ridicată, o țară periculoasă, mai ales în Pretoria de unde sunt eu. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat de acolo, n-am vrut să trăim în această frică mereu, din cauza a ce se întâmplă pe stradă.

Din păcate, familia mea încă trăiește acolo, dar are o viață frumoasă. I-am adus acum în țară și stăm cu toții până în ianuarie aici.

Copiilor le place foarte mult Bucureștiul - <<O, ce zi frumoasă am avut aici>>, mi-au spus copiii după prima zi. Mi-au și zis că ei vor să vină aici să vadă zapadă, pentru că în Africa de Sud nu avem și acum acolo este vară, cu multe ploi, din cauza schimbării climei”, a spus Van Heerden la emisiunea Poveștile Sport.ro.

