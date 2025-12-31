OFICIAL Dinamo a făcut astăzi anunțul: ”Mulțumim!”

Dinamo a făcut astăzi anunțul: &rdquo;Mulțumim!&rdquo; Sporturi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Final de an cu mulțumirile de rigoare la clubul din Ștefan cel Mare.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestisuporteri dinamojohan van heerdenstefan cel mare
Din articol

Azi, în ultima zi a anului 2025, CS Dinamo București a postat un mesaj de mulțumire pe rețelele de socializare.

”MULȚUMIM!

Așa cum se obișnuiește, la final de an îndreptăm gânduri de recunoștință către cei care au fost alături de noi. Iar primii cărora dorim să le mulțumim sunt SUPORTERII noștri, cei care ne-au susținut din tribune sau de acasă. 

Pentru că suntem o familie le urăm ”La mulți ani!” și îi așteptăm alături de noi și în 2026 cu aceeași energie! 

#csdinamo #dinamobucuresti #lamultiani #dinamofamily”, a postat clubul din Ștefan cel Mare.

Dinamovistul care și-a părăsit țara natală pentru naționala României! ”Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat”

Stabilit de 13 ani în România, rugbistul dinamovist Johan van Heerden iubește țara noastră. A jucat pentru selecționata "Stejarilor" la Cupa Mondială din 2015, își dă și sufletul pentru Dinamo și, de curând, și-a adus la București familia din Pretoria, pentru o vacanță.

Sud-africanul naturalizat de România a explicat la Poveștile Sport.ro de ce a ales să se stabilească în țara noastră.

”Din păcate, asta este partea nasoală din Africa de Sud. Este o țară foarte frumoasă, cu animalele și peisajele pe care le avem noi acolo.

Problema este că și crima este foarte ridicată, o țară periculoasă, mai ales în Pretoria de unde sunt eu. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat de acolo, n-am vrut să trăim în această frică mereu, din cauza a ce se întâmplă pe stradă.

Din păcate, familia mea încă trăiește acolo, dar are o viață frumoasă. I-am adus acum în țară și stăm cu toții până în ianuarie aici.

Copiilor le place foarte mult Bucureștiul - <<O, ce zi frumoasă am avut aici>>, mi-au spus copiii după prima zi. Mi-au și zis că ei vor să vină aici să vadă zapadă, pentru că în Africa de Sud nu avem și acum acolo este vară, cu multe ploi, din cauza schimbării climei”, a spus Van Heerden la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea de Revelion și &icirc;n ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptăm&acirc;ni
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, obiective mărețe pentru 2026: &rdquo;Trei cupe de c&acirc;știgat!&rdquo;
Gigi Becali, obiective mărețe pentru 2026: ”Trei cupe de câștigat!”
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului
Răsturnare de situație &icirc;n cazul Drăgușin: anunțul italienilor
Răsturnare de situație în cazul Drăgușin: anunțul italienilor
Și-a părăsit țara natală pentru naționala Rom&acirc;niei! &rdquo;Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat&rdquo;
Și-a părăsit țara natală pentru naționala României! ”Ăsta este unul dintre motivele pentru care am plecat”
Neverosimil! Ultimatum pentru starul lui Real Madrid: &rdquo;Fie semnezi, fie pleci!&rdquo;
Neverosimil! Ultimatum pentru starul lui Real Madrid: ”Fie semnezi, fie pleci!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cutremur la Liverpool! &rdquo;Cormoranii&rdquo; și-au dat afară antrenorul &icirc;n mijlocul sărbătorilor

Cutremur la Liverpool! ”Cormoranii” și-au dat afară antrenorul în mijlocul sărbătorilor

Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: &rdquo;Plătesc!&rdquo;

Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: ”Plătesc!”

FC Botoșani, doi atacanți de top pentru titlul &icirc;n Superligă, dar un cantonament de Liga 2!

FC Botoșani, doi atacanți de top pentru titlul în Superligă, dar un cantonament de Liga 2!

Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă &icirc;n cantonament cu echipa

Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă în cantonament cu echipa

Gigi Becali, fără ocolișuri: &rdquo;10 milioane aș da pe el! E fotbalist de rang &icirc;nalt&rdquo;

Gigi Becali, fără ocolișuri: ”10 milioane aș da pe el! E fotbalist de rang înalt”

Mutarea iernii! Elevul lui Cristi Chivu, gata să semneze cu Barcelona

Mutarea iernii! Elevul lui Cristi Chivu, gata să semneze cu Barcelona



Recomandarile redactiei
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului
Louis Munteanu pleacă: The New York Times a publicat suma afacerii și destinația atacantului
Gigi Becali, obiective mărețe pentru 2026: &rdquo;Trei cupe de c&acirc;știgat!&rdquo;
Gigi Becali, obiective mărețe pentru 2026: ”Trei cupe de câștigat!”
Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: &rdquo;FCSB nu a fost doar un club pentru mine!&rdquo;
Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: ”FCSB nu a fost doar un club pentru mine!”
Reghecampf, &bdquo;&icirc;ngropat&ldquo; &icirc;n bani: dezvăluirea arabilor
Reghecampf, „îngropat“ în bani: dezvăluirea arabilor
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Suporterii lui Dinamo au completat perfect atmosfera de derby! Cele mai tari reacții de la stadion: FCSB e Steaua!
Suporterii lui Dinamo au completat perfect atmosfera de derby! Cele mai tari reacții de la stadion: "FCSB e Steaua!"
Imaginile deznădejdii pentru fanii dinamoviști! Cum au trăit retrogradarea c&acirc;inilor roșii : La revedere, Liga 1!
Imaginile deznădejdii pentru fanii dinamoviști! Cum au trăit retrogradarea "câinilor roșii": "La revedere, Liga 1!"
CITESTE SI
Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la &bdquo;junk&rdquo; de Moody #039;s. &bdquo;Risc mare de incapacitate de plată&rdquo;

stirileprotv Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la „junk” de Moody's. „Risc mare de incapacitate de plată”

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Cum va fi vremea de Revelion și &icirc;n ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!