Recent, multiplul campion a avut parte de o întâlnire de gală, fiind invitat la masă chiar de Prințul Albert de Monaco și de soția sa, Prințesa Charlene, fostă înotătoare de performanță.



David rămâne cu picioarele pe pământ. Succesul nu l-a schimbat, ci, așa cum singur a spus, l-a făcut un om mai bun. Deși a avut oferte generoase de la marile universități americane, Popovici a ales să rămână acasă.



"Unul dintre cele mai frumoase momente e când vine un puști sau copil mic lângă mine și nu știe ce să facă, să mă ia în brațe sau nu e destul de mare și îmi ia piciorul în brațe", a spus David Popovici pentru PRO TV (SPORT.RO).



"Mândrie, emoție, fericire"



Succesul uriaș nu l-a schimbat pe David. Din contră, l-a făcut un om mai bun, care alege să își doneze ziua de naștere și medaliile pentru a susține tinerii talentați. Cu ocazia Zilei Naționale, Popovici și-a amintit trăirile intense de pe podium, atunci când imnul României a răsunat pentru el.



"Încerc să scanez pe cât se poate de mult tribuna, mă uit după steagurile cu România, îmi iau energia de la toți oamenii care au venit să mă susțină. E mândrie, emoție, fericire", a mai spus înotătorul.



Când nu este în bazin sau la evenimente oficiale, David caută liniștea tot pe plaiurile mioritice. Deși a călătorit enorm, el recunoaște că abia acum descoperă cu adevărat frumusețile țării noastre, preferând muntele ca loc de evadare.



"O fugă la munte, pentru mine e un refugiu. Mai puțin decât am apucat să fiu în afara ei, dar în ultimul an am început să recuperez. Avem niște locuri superbe, avem o țară frumoasă dacă știi unde să te uiți", a mai spus David.

