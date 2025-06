În ciuda acestei performanțe, campionul nostru a mărturisit că nu agreează deloc proba de sprint.



Deși a coborât sub 22 de secunde, cu un timp de 21.86, și s-a declarat mulțumit de rezultat, Popovici a ținut puncteze faptul că el o vede proba de 50 m strict ca pe o etapă de pregătire pentru cursele care l-au consacrat, cele de 100 și 200 de metri.



"Sunt foarte fericit, aproape că am reușit să bat cel mai bun record pe care îl am. Faptul că am mers pe cât de bine am mers și am luat și podium, îmi dă încredere că suta are foarte mult potențial", a spus Popovici, adăugând: "Nu îmi place proba asta neapărat. Se termină totul prea rapid, nu sunt cel mai mare fan al 50-ului, dar e o probă necesară pentru ce îmi doresc eu, 100 și 200. E un instrument pe care îl folosim pentru probele mele principale".



Popovici, surprins de festivitatea de premiere



În plus, David s-a arătat contrariat de un aspect al ceremoniei de premiere. Campionul se aștepta ca imnul României să răsune (ieri, când a câștigat "aurul"), însă organizatorii au renunțat la acest moment, cel mai probabil pentru a eficientiza programul competiției, care se desfășoară pe parcursul a doar trei zile.



"Am observat asta, nu urmărisem premierile de dinainte și mă așteptam să cânte imnul. E un pic diferit, dar în rest atmosfera e foarte asemănătoare. Nu știu de ce nu au făcut-o, totuși, ciudat. Să se miște mai repede, probabil, da", a mărturisit înotătorul.



Pentru David Popovici, care joi a cucerit medalia de aur la 200 m liber, urmează proba favorită, cea de 100 m liber, unde va intra în bazin mâine.