La Jocurile Olimpice de la Tokyo, trei din cele patru medalii câștigate de România au fost aduse de canotaj, prin echipajele de dublu rame feminin (aur / Ancuța Bodnar, Simona Radiș), patru rame fără cârmaci masculin (argint / Vasile Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu, Cosmin Pascari) și dublu rame masculin (argint / Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă).

Aceste rezultate extraordinare, care se adaugă numeroaselor medalii de la Campionatele Mondiale, Campionatele Europene, în etape de Cupă Mondială și în competițiile de juniori, plasează canotajul în topul sporturilor din țara noastră. Cu toate acestea, disciplina nu beneficiază de o pistă olimpică proprie, care ar costa câteva sute de mii de euro, sau de un canal olimpic dedicat, al cărui cost este de câteva milioane de euro, iar sportivii de nivel internațional trebuie să se antreneze la Snagov, printre șalupe de viteză și ambarcațiuni de agrement.

"Primăriile și administrația locală și centrală ar trebui să investească în copii și în infrastructura sportivă. Nu contează că un stadion de fotbal costă 10-30-50-100 de milioane de euro, dar ele ar trebui construite exact acolo unde trebuie. Am ajuns în situația de a nu avea ce să facem pe toate aceste stadioane. În schimb, putem construi stadioane cu capacitate mai mică, pentru cluburile mai mici.

E normal să ai stadioane moderne, care să corespundă cerințelor internaționale, dar trebuie făcute la locul potrivit, la momentul potrivit. Nu dacă cunoaște cineva pe altcineva, 'hai să facem un stadion cât mai mare!' și apoi e ocupat doar pe un sfert. Părerea mea e că, decât să ai un stadion foarte mare într-un oraș mic, mai bine ai un stadion, un bazin și o sală polivalentă mai mici. Nu e normal să ai orașe întregi în țară, care nu dispun de un singur bazin de înot. Este inimaginabil!

La canotaj, statul român nu a fost în stare să construiască un canal olimpic sau o pistă olimpică, pentru ca România să organizeze competiții internaționale. În situația în care noi suntem în top. Nu suntem pe nicăieri, cum este Bulgaria, care are trei piste de canotaj și organizează în fiecare an competiții internaționale. La noi, am ajuns la concluzia că această pistă este considerată de domeniul SF, ceva de care nu poți nici să te apropii, despre care se crede că ar costa cât zece stadioane. Nu! Dacă ai apă, dacă ai un lac, care să aibă o lungime de 2.100 de metri, poți să faci pistă olimpică fără nicio problemă.

Nu e nici măcar o problemă pentru cei care se plimbă cu șalupele, pentru că există loc pentru toată lumea. Dacă există bun-simț, dacă există educație, dacă există înțelegere și respect, avem loc pentru toată lumea. Unde e un lac, cu o investiție minimă, de câteva sute de mii de euro, putem face o pistă olimpică. Dar, când ai concurs, aduci sute de sportivi, sute de antrenori și sute sau mii de spectatori, populezi un oraș, populezi zona. Oamenii aceia trebuie să mănânce, trebuie să doarmă, vizitează locuri, cumpără produse și suvenire.

Cu câteva milioane de euro, faci un canal olimpic dedicat canotajul. Dar și după săpăturile acelea, o parte din cheltuieli le amortizezi cu nisipul, pietrisul sau pâmântul ală pe care îl scoți. Trebuie să existe bunăvoință. Trebuie să existe o analiză a infrastructurii sportive a României și să se construiască acolo unde există tradiție și potențial. Să se vadă care sunt zonele unde înflorește un anumit sport și să îl ajuți cu partea de infrastructură", a declarat Lipă pentru Sport.ro.