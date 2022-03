Elisabeta Lipă, sportivă de succes, chestor, șefă de club și de federație, ministru. "M-am născut făcând sport. La 13 ani am participat la prima competiție de canotaj"

Sub titlul "ROMÂNCE DE AUR", pe toată perioada lunii veți putea descoperi sau redescoperi femei implicate în sport, care au adus faimă țării noastre pe toate meridianele și reprezintă modele de urmat.

Elisabeta Lipă (57 ani) este una dintre cele mai valoroase și cunoscute sportive din istoria sportului românesc. A fost declarată de federația internațională de specialitate cea mai bună canotoare a secolului XX, după ce a concurat la șase olimpiade consecutive și a cucerit opt medalii olimpice (5 aur, 2 argint, 1 bronz) și 13 medalii mondiale (1 aur, 8 argint, 4 bronz). A fost de 25 de ori campioană națională și a fost portdrapelul delegației României la două Olimpiade, în 2000, la Sidney, și în 2004, la Atena.

În iunie 2000, la Lucerna, în Elveția, a primit medalia "Thomas Keller", cea mai înaltă distincție din canotaj, iar președintele României i-a conferit Ordinul Național ''Serviciul Credincios'' în grad de comandor. A fost distinsă cu Ordinul de merit pentru contribuția la mișcarea olimpică, acordat de Asociația Comitetelor Olimpice Naționale, este maestră a sportului din 1982 și maestră emerită a sportului din 1995.

După ce s-a lăsat de sport, a devenit prima femeie care a primit gradul de chestor în cadrul MAI, echivalentul celui de general, a fost președintă a CS Dinamo (2009-2015), realizând mari lucrări de modernizare a bazei sportive și revigorarea multor secții, a fost ministru al Tineretului și Sportului în Guvernul Cioloș (2015-2017) și se află la cel de-al patrulea mandat de președintă a Federației Române de Canotaj.

La JO de la Tokyo, federația condusă de ea a adus trei dintre cele patru medalii ale delegației României, una de aur, la dublu vâsle feminin (Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş), şi două de argint, la dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă) şi la patru rame fără cârmaci masculin (Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari).

A făcut atletism și baschet, înainte să se dedice canotajului

"Eu cred că m-am născut făcând sport, cu alergarea pe toloacă. La 13 ani am participat la prima competiție de canotaj, în mod organizat. Când am ajuns să gust din victorie, am știut că este sportul care mi se potrivește. Am început cu atletismul, făceam mai multe probe, dar avea rezultate bune la semifond și viteză. La liceu am practicat și baschetul, un an și un pic. Am fost selecționată imediat la canotaj și aici am rămas. Sigur mă făceam sportivă, asta e sigur.

Nu cred că a fost mai greu să mă impun pentru că sunt femeie. Nu văd baraje sau opreliști în carieră, cred că totul ține de tine, când de mult îți dorești să te impui. Eu cred că, în general, femeile sunt mult mai rezistente la efort, la durere, sunt mult mai dedicate, mai ambițioase, mai concentrate. Sigur, bărbații au calități fizice mai bune de la natură, dar femeile cred că compensează la alte capitole.

"Olimpiada este competiția supremă în sport"

Toate medaliile îmi sunt la fel de dragi, pentru că în spatele fiecăreia au fost multă muncă și multe sacrificii. Când mă gândesc la cariera mea, îmi vin în minte și competițiile unde nu am luat medalie, deși efortul a fost mare. Am înțeles, de la jurnaliști și de la fani, că cele de la Olimpiadă contează cel mai mult, dar eu le apreciez la fel de mult și pe celelalte. Olimpiada este competiția supremă în sport, ați văzut ce mediatizată a fost participarea naționalei de fotbal la Tokyo, după o pauză de 57 de ani. Ei nu au stat în satul olimpic și nu au avut parte de o ediție cu tribunele pline, îi așteptăm și la edițiile viitoare.

Este ceva fantastic să fii pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dar și să fii portdrapel. Există o emoție și o bucurie a delegației din spatele tău, o tensiune în aer, care nu se simte la o altă competiție. Să știi că se uită la tine toată planeta, miliarde de oameni, că se uită românii tăi, este extraordinar.

Încă mai este oprită de oameni pe stradă

Mă bucur că și după atâția ani mă oprește lumea pe stradă, înseamnă că am avut o carieră bună, am realizat lucruri importante și am adus bucurie românilor. Unii îmi spun că îmi recunosc vocea, înainte de a mă vedea. Generația mai tânără nu ar trebui să mă știe neapărat pe mine, ci pe toți marii sportivi și toți oamenii importanți care au avut realizări în domenii lor de activitate. Pentru că nu sunt mulți. Cred că România își pierde un pic din interesul de a crea modele pentru cei tineri.

Cariera de sportivă m-a ajutat mult și după ce m-am lăsat de sport, atunci când am fost ministru, președintele clubului Dinamo sau președintele Federației Române de Canotaj. Sportul m-a ajutat să rezist oricăror presiuni, mi-a dat o rezistență fizică ca să pot să muncesc ore multe, fără să mă plâng, m-a ajutat să înțeleg în amănunt complexitatea acestei activități, mi-a servit să pot lucra în echipă și în ierarhii.

Sunt foarte mândră de activitatea la conducerea clubului Dinamo, unde am coordonat un club mare cu aproape 30 de secții sportive și cu o bază materială importantă. A fost greu să se acorde gradul de chestor unei femei, nu am înțeles de ce. În administrație, nu cred că performanța ține de sex, ci de capabilitatea fiecăruia în parte. Eu mă bucur că am spart această barieră, când gradul de chestor îl aveau doar bărbații.

A modernizat aproape toată baza sportivă Dinamo

Și nu cred că am dezamăgit la Dinamo, unde am avut contribuții la modernizarea parcului sportiv, cu reconstrucția sălii polivalente, a bazinului acoperit și sălilor de gimnastică și lupte, cu renovarea pavilionului central, terenurilor de tenis și a bazinului de înot în aer liber. Pavilionul central, clădirea de birouri și camere de locuit de pe Ștefan cel Mare, se zguduia când trecea tramvaiul și doar partea ocupată de clubul de fotbal era modernizată. Am înlocuit o centrală termică, care era o relicvă cu un consum enorm, cu centrale pentru fiecare sală în parte. Le-am terminat într-un timp relativ scurt pentru România, am avut și 200 de oameni pe șantiere.

Stadionul de fotbal nu am putut să îl modernizez, pentru că știți că au fost probleme juridice acolo. Baza sportivă arată bine pe jumătate. Clubul are acum un președinte tânăr, care este obligat să facă stadion nou, pentru că altfel are de-a face cu mine (râde). Nu poate să lase garda jos, baze are nevoie de un stadion nou.

După ce m-am retras, am lucrat în structurile Ministerului de Interne, la Direcția Informare și Relații Publice, apoi la Direcția Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale. Ulterior, în 2009, am fost numită președinte la clubul Dinamo, am fost ministru al Tineretului și Sportului și președinte al Federației Române de Canotaj", spune Elisabeta Lipă, pentru Sport.ro.

A revitalizat activitatea Federației Române de Canotaj

Fosta mare canotoare a continuat mărturisirile în discuția care a atins multe puncte de interes.

"Toate activitățile au fost dificile și au particularitățile lor. E dificil când pleci aproape de la zero și vrei să realizezi lucruri mărețe. Am avut colegi foarte buni, dar m-am zbătut mult să atragem de partea noastră oameni din afara sportului. Am lărgit sfera cunoștințelor și mulți și-au dat seama că îmi place performanța și că cer ajutorul pentru ceva ce se va realiza.

Am reușit să echilibrăm activitatea și la canotaj, pentru că avusesem câțiva ani foarte grei. Am preluat federația cu un lot masculin inexistent și o singură medaliată la JO de la Beijing. A fost un schimb de generații aproape total și îți trebuie timp ca să reconstruiești. Un campion nu se naște în fiecare an. Când descoperi un talent și un campion trebuie să te ocupi foarte atent de dezvoltarea sa. Trebuie să se poată concentra pe sport și să te ocupi de toate problemele și nevoile lui. Dacă vrei să scoți potențialul maxim din sportivi, trebuie să te ocupi atent de ei, ca de propriii tăi copii.

La Tokyo au fost rezultate extraordinar de bune, se putea și mai bine, dar să nu-l mâniem pe Dumnezeu, că nu puteam lua noi tot. Dacă luam tot, nu aveam motivație pentru Paris, în 2024. Acolo avem obligația să păstrăm ce am demonstrat la Tokyo și să îmbunătățim rezultatele unde nu am reușit în Japonia.

Recomandă femeilor să se implice în sport

Mesajul meu pentru femeile care vor să se implice în sport, ca sportive, antrenoare, conducătoare sau în orice funcție, este să o facă cu dragă inimă, pentru că sportul este un domeniu extraordinar de frumos. Îți oferă multe satisfacții și oportunități, mai multe ca orice alt domeniu de activitate. Dar are nevoie de sacrificii, de determinare, de multă muncă. Dacă îi oferi totul, sportul îți oferă și el multe momente de plăcere și de mulțumire", a declarat Elisabeta Lipă pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro