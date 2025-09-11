Dubla campioană olimpică Simona Radiş a declarat, miercuri, la Complexul Sportiv Naţional "Elisabeta Lipă" din Snagov, că ea şi colegii din lotul României vor da totul la Campionatele Mondiale de la Shanghai (21-28 septembrie) pentru a obţine rezultate aşteptate de toată lumea.



"Mergem la Shanghai să dăm tot ce avem mai bun. Suntem pregătiţi şi îi invităm pe români să stea cu ochii pe noi şi pe rezultatele noastre, care cu siguranţă vor veni. Eu şi Magda suntem foarte încrezătoare şi suntem convinse că vom da maximum şi că vom fi mulţumite când vom trece linia de sosire", a afirmat Radiş, care va concura la Mondiale în proba de dublu rame alături de Magdalena Rusu.



"De abia aştept să ajung în China şi să înceapă competiţia pentru că a fost un an lung şi de abia aştept să îl închei. Mondialele sunt foarte importante şi neaşteptat de grele. Tocmai s-a anunţat că s-a bătut recordul privind numărul de echipaje înscrise. Nimeni nu se aştepta ca în acest an să concureze atât de multe echipe, pentru că e primul Mondial după Jocurile Olimpice. E o surpriză pentru toţi. Va fi un concurs cu foarte multe echipe şi mulţi sportivi valoroşi. Iar asta ne va arăta adevărata valoare. Nu va fi uşor să câştigăm, dar e bine să testăm forţele", a adăugat Simona Radiş.



Maria Lehaci, componentă a bărcii de 8+1 a României, a afirmat că această ediţie va fi o surpriză pentru toată lumea pentru că în ultima perioadă au avut loc multe modificări în echipaje.



"Ne dorim să facem cele mai bune curse la aceste Campionate Mondiale. Suntem nerăbdători să concurăm împotriva celorlalte ţări pentru că şi la ei, ca şi la noi, au apărut modificări în componenţa bărcilor. Aşa că va fi o surpriză pentru toată lumea", a explicat Maria Lehaci.



Ediţia 2025 a Campionatelor Mondiale de canotaj va avea loc la Shanghai (China) în perioada 21-28 septembrie. Pentru prima dată în istoria competiţiei, aceasta va include probe mixte la dublu vâsle şi 8+1.



