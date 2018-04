Keseru, peste Messi, Lewandowski, Neymar si Salah! Performanta SENZATIONALA: topul in care doar Cristiano Ronaldo ii ia fata in 2018

Claudiu Keseru are un inceput perfect de an in Bulgaria.

Dupa ce si-a prelungit contractul cu Ludogorets, Keseru si-a revenit la forma din sezoanele trecute. Atacantul roman a marcat 14 goluri in 11 meciuri si are o medie de 1,27 goluri in fiecare partida. Numai Cristiano Ronaldo are cifre de eficienta mai buna. Portughezul a marcat de 20 de ori in 13 jocuri si are o medie de 1,54, anunta Meridian Match!

Claudiu Keseru e primul in topul golgeterilor din Bulgaria, cu 24 de reusite, una peste brazilianul Karanga de la TSKA Sofia.