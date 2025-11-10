Dinamo s-a impus lejer în meciul din Superligă cu FK Csikszereda, 4-0 pe Arena Națională, și a urcat pe locul 3 în clasament, beneficiind de eșecul Universității Craiova, 1-2 acasă cu UTA Arad.

Dar nu numai ”câinii” lui Zeljko Kopic au bifat victoria în ultimul meci, pentru că echipele dinamoviste au avut o săptămână cât se poate de benefică, reliefată și în postarea de astăzi făcută de CS Dinamo București:

”Să tot avem astfel de săptămâni!

✅Volei masculin: DINAMO – AHC Ljubljana 3-1 (CEV Champions League, turul 2 preliminar / prima manșă)

✅Handbal: DINAMO – Minaur Baia Mare 36-27 (Liga Națională, etapa 7)

✅Volei feminin: CSM Constanța – DINAMO 0-3 (Divizia A1, etapa 4)

✅Volei masculin: Arcada Galați – DINAMO 0-3 (Divizia A1, etapa 4)

✅Polo: CSM Târgu Mureș - DINAMO 5-14 (Superliga, etapa 6)

✅Baschet: DINAMO – CSU Sibiu 86-74 (LNBM, etapa 😎

✅Fotbal: FC DINAMO – Csikszereda 4-0 (Superliga Romania, etapa 16)”.

