Dinamo s-a impus lejer în meciul din Superligă cu FK Csikszereda, 4-0 pe Arena Națională, și a urcat pe locul 3 în clasament, beneficiind de eșecul Universității Craiova, 1-2 acasă cu UTA Arad.
VIDEO Au cu ce! Postarea lui Dinamo după ultimele rezultate: ”Să tot avem astfel de săptămâni!”
Clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare, victorie după victorie.
Dar nu numai ”câinii” lui Zeljko Kopic au bifat victoria în ultimul meci, pentru că echipele dinamoviste au avut o săptămână cât se poate de benefică, reliefată și în postarea de astăzi făcută de CS Dinamo București:
”Să tot avem astfel de săptămâni!
✅Volei masculin: DINAMO – AHC Ljubljana 3-1 (CEV Champions League, turul 2 preliminar / prima manșă)
✅Handbal: DINAMO – Minaur Baia Mare 36-27 (Liga Națională, etapa 7)
✅Volei feminin: CSM Constanța – DINAMO 0-3 (Divizia A1, etapa 4)
✅Volei masculin: Arcada Galați – DINAMO 0-3 (Divizia A1, etapa 4)
✅Polo: CSM Târgu Mureș - DINAMO 5-14 (Superliga, etapa 6)
✅Baschet: DINAMO – CSU Sibiu 86-74 (LNBM, etapa 😎
✅Fotbal: FC DINAMO – Csikszereda 4-0 (Superliga Romania, etapa 16)”.
Urmează o săptămână de foc pentru dinamoviști
În această săptămână urmează, pentru echipele din Ștefan cel Mare, inclusiv două partide în Champions League (handbal masculin și volei masculin) și un ”etern derby” cu Steaua (baschet masculin).
”O nouă săptămână în familia Dinamo. Trei deplasări în cupele europene și trei meciuri la București ⬜️🟥
🤾 HANDBAL - EHF CHAMPIONS LEAGUE Etapa 7
HBC Nantes vs Dinamo
Deschidem săptămâna cu un duel important în H Arena.
🏐 VOLEI MASCULIN - CEV CHAMPIONS LEAGUE Retur
ACH Volley Ljubljana vs Dinamo
Meci tare în deplasare, băieții merg după rezultat mare și o calificare în turul 3!
🤽 POLO EUROCUP
Pallanuoto Trieste vs Dinamo (Italia)
Un meci greu, în bazin străin. Luptăm pentru puncte în etapa 3 din Eurocup.
🏐 VOLEI FEMININ Divizia A1 Etapa 5
Dinamo vs CSM București
Vineri, acasă. Derby-ul capitalei. ⚔️
🏐 VOLEI MASCULIN Divizia A1 Etapa 5
Dinamo vs Baia Mare
După puțin timp de respiro de la Ljubljana, se revine în sala Dinamo.
🏀 BASCHET LNBM Etapa 9
Steaua vs Dinamo
Luni. Eternul Derby 🔊
Mult succes tuturor! HAI DINAMO! 🔴⚪️”, a mai postat CS Dinamo București.
