Mihnea a împlinit 20 de ani pe 15 ianuarie, e student în anul întâi la Ciberntică, în ASE. La Slatina, orașul său natal, a muncit în timpul liceului pentru a se întreține.

„Am lucrat ca traducător la o firmă”. Plus liceul, plus pregătire pentru facultate, plus 4-5 ore pe zi la sală, unde folosea greutăți de 100 de kilograme. „La început, până mi-am format corpul, nu am luat deloc suplimente, deci era totul natural. Acum, pentru performanță, le folosesc. Domnul Băltărețu mă sponsorizează cu suplimentele”.

„Domnul Băltărețu” este antrenorul lui Mihnea, managerul secției de culturism și fitness a CSU ASE și lector internațional de nutriție pentru IFBB (Federația internațională de Culturism și Fitness). Cristian Băltărețu este cel care l-a descoperit pe Mihnea. L-a văzut cum lucra și cum arăta la una din orele de educație fizică și sport: „L-am întrebat dacă e practicant de culturism sau dacă face doar din pasiune. Făcea doar de plăcere, neorganizat. L-am rugat să facă o prezentare la finalul orei, cum avem noi la fitness culturism, sunt niște poziții obligatorii, ca să văd dacă are potențial”. Și Cristian a văzut un mare potențial în Mihnea, propunându-i imediat, se întâmpla undeva spre finalul anului trecut, să vină să se antreneze organizat alături de ceilalți sportivi ai secției de culturism a clubului bucureștean.

„Are mare potențial”