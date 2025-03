Mani Gyenes a participat pentru prima oară la Raliul Dakar în 2007, iar, în acest an, a reușit să îl câștige la clasa Original by Motul (clasa fără asistență).

Sătmăreanul în vârstă de 41 de ani a participat, până în prezent, de cincisprezece ori la Raliul Dakar, pe care l-a încheiat cu brio în treisprezece rânduri.

Câștigător al Raliului Dakar, Mani Gyenes are trei șuruburi în glezna dreaptă

Mani Gyenes, dublu campion în Raliul Dakar, invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Motociclistul român a dezvăluit, la Poveștile Sport.ro, cum a gestionat o accidentare groaznică, prin care a trecut în anul pandemiei.

„Am avut un moment foarte dificil, chiar în pandemie, în 2020. La un antrenament, mi-am rupt foarte urât piciorul drept - gleznă, tibie, peroneu.

Am stat mai mult de cinci luni în cârje. Nici acum nu mi-am revenit din acea accidentare, iar, din păcate, voi rămâne cu dureri și în continuare.

Mi-am rupt amândouă gleznele, dar glezna stângă nu a fost atât de grav rănită precum cea dreaptă.

Operat de urgență, timp de cinci ore: „Mi-am rupt amândouă gleznele, tibia, peroneul.”

Atunci, într-adevăr, am avut momente de slăbiciune. M-am gândit dacă voi mai putea să practic acest sport, dacă voi mai putea fi capabil de performanță.

Au fost cinci-șase luni foarte dificile, dar, din fericire, mi-am revenit. Când sunt pe motocicletă și am cizma în picioare, nu am niciun fel de problemă. Chiar nu mă dezavantajează cu nimic. Am reușit să fac performanță în continuare.

În viața de zi cu zi, am niște probleme, dar dacă rămân așa cum sunt acum, eu sunt mulțumit,” a punctat Mani Gyenes, în exclusivitate pentru SPORT.RO.