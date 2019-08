Accident infiorator la un concurs! Unei fete de 19 ani i-a fost smuls complet parul: "Era sange peste tot!" A fost operata timp de 5 ore

Un concurs organizat duminica in Brazilia se putea incheia tragic.

O tanara de 19 ani pe nume Deborah Oliveira a trecut prin momente cumplite duminica dupa ce s-a inscris la o cursa de karting organizata in Recife, Brazilia. Ea a platit aproximativ 22 de euro pentru o cursa si a urcat in kart.

Desi purta centura si casca, Deborah a suferit un accident grozanic dupa ce a pierdut controlul kartului si a intrat in gardul de protectie in 3 randuri. Ultimul impact a fost extrem de virulent iar parul fetei a fost prins intr-o parte a masini. Din cauza vitezei, ea a suferit o plaga deschisa a scalpului: parul i-a fost smuls de pe cap!

"Stateam si am simtit ca sunt trasa puternic din spate. Nu imi aduc aminte cine mi-a scos casca. Cred ca eu am facut-o si mi-am dat jos centura, m-am ridicat si era sange peste tot. Am inceput sa tip" a spus fata pentru Globo.

Din fericire, Deborah a fost dusa de urgenta la spital si a suferit o interventia chirurgicala de reconstructie ce a durat 5 ore si si-a recuperat aproximativ 80% din par. Pista de karting a fost inchisa iar organizatorii strang fonduri pentru a o asista pe fata in recuperarea care ar urma sa dureze 2 ani, anunta Marca.