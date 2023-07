Max Verstappen va pleca din pole-position la Silverstone. Cum arată grila de start

Verstappen, campion mondial en-titre, a ocupat primul loc în calificările de sâmbătă şi a obţinut cel de-a 7-lea pole position al sezonului din cele 10 curse desfăşurate până acum în campionatul mondial, al 5-lea consecutiv.

Tot din prima linie, dar de pe poziţia a 2-a, va pleca pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes).

Linia 1

Max Verstappen (Olanda/Red Bull)

Lando Norris (Marea Britanie/McLarenMercedes)

Linia 2:

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)

Linia 3:

Carlos Sainz Jr (Spania/Ferrari)

George Russell (Marea Britanie/Mercedes)

Linia 4:

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)

Linia 5

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes)

Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault)

Crazy qualifying ???? Very happy to be on pole! A great day for us @redbullracing, looking forward to being back for more tomorrow ????

Congratulations @McLarenF1, great to see you guys up there ????#BritishGP pic.twitter.com/0hCODZmP4n