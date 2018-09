A aparut in FIFA 96 si o sa apara si in FIFA 19! Este inca in activitate | Nu o sa ghicesti cine este si ce varsta are

Un fotbalist a devenit o adevarata legenda in FIFA. O legenda inca in activitate!

Varsta este doar un numar, iar aceasta zicala se potriveste perefect pentru fotbalistul japonez Kazuyoshi Miura.

Este singurul fotbalist care a aparut in FIFA 96 si este in continuare fotbalist profesionist.

Maura, care acum are 51 si-a inceput cariera in 1986 si avea 29 de ani cand aparea in FIFA 96. Acum evolueaza la Yokohama FC in liga secunda din Japonia.

✍️ Japanese striker Kazuyoshi Miura has signed a new deal with Yokohama FC. He turns 51 next month. ???? 33 career seasons

⚽️ 231 career goals

???????? 89 International Caps

???? 9 trophies

???? 1 Asian Footballer Of The Year The oldest player to play a professional match! ???? pic.twitter.com/b6wN0hDN2c — Tifo Football (@TifoFootball_) 11 ianuarie 2018

Cand a implinit 50 de ani, in februarie 2017, Maura a evoluat pentru Yokohama contra lui Matsumoto Yamaga in liga secunda si a devenit cel mai batran fotbalist care evolueaza intr-un meci profesionist.

Kazuyoshi Miura, aged 50, has signed a new contract with Yokohama FC— the 33rd season of his career! ????????⚽️ pic.twitter.com/A1Ven7BPFm — Betsafe (@Betsafe) 11 ianuarie 2018