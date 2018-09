"Trofeele astea nu le fura nimeni! Sunt pazite!" Atac INCREDIBIl din tabara lui Ronaldo dupa gala FIFA The Best!

Cristiano Ronaldo a pierdut trofeul The Best in fata fostului sau coleg, Modric.

De suparare ca nu a primit trofeul anul acesta, Cristiano Ronaldo nu s-a mai prezentat la Londra pentru gala FIFA The Best. Agentul sau a catalogat drept ridicola victoria lui Modric, in timp ce portughezul a ezitat sa ofere o reactie.

A replicat in schimb contul oficial al muzeului lui Ronaldo din Madeira. "Trofeele astea nu le fura nimeni. Sunt pazite", au postat portughezii, alaturi de capturi din camerele de supraveghere.