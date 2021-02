Zidane a pus ochii pe inlocuitorul PERFECT al lui Sergio Ramos! Cine este fotbalistul pe care si-l doreste la Real Madrid

Despartirea lui Sergio Ramos de Real Madrid pare iminenta.

In conditiile in care capitanul a refuzat scaderea salariului si prelungirea contractuala, madrilenii au inceput sa-i caute un inlocuitor.

Printre variantele celor de la Real, se afla Cristian Romero, fundasul imprumutat de Juventus la Atalanta. Potrivit celor de la Fichajes.net, fotbalistul in varsta de 22 de ani este titular in echipa care a impresionat in ultimele luni si care s-a remarcat drept una dintre cele mai estetice formatii din Europa.

Atalanta a ajuns sezonul trecut in sferturile de finala ale Champions League, iar acum infrunta Real Madrid in optimi. Romero a jucat 26 de partide in tricoul italienilor in aceasta stagiune, reusind 3 goluri si 4 pase decisive.

Fundasul mai are contract cu Juventus pana in vara lui 2024, dar daca Ramos va pleca de la Real, madrilenii vor incerca sa-l transfere.

In afara de Romero, pe lista campionilor Spaniei se mai afla David Alaba (Bayern), Jules Kounde (Sevilla) si Pau Torres (Villarreal).