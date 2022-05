„Barca nu mă vrea!” Jucătorul catalanilor a confirmat plecarea pe Camp Nou 

Șefii Barcelonei caută soluții pentru a face transferuri, dar și pentru a 'scăpa' de câțiva jucători, pentru a face loc altor nume noi în echipă. După Luuk de Jong și Adama Traore, care se întoarce la Wolves după ce Barca a decis să nu activeze clauza de cumpărare, încă un tânăr jucător își anunță plecarea.

Ferran Jutgla, declarație tristă: „Barca nu mă vrea!”



Ferran Jutgla (23 ani) a fost transferat de echipa a doua a Barcelonei în iulie 2021, de la Espanyol B. Jucătorul a debutat la prima echipă a catalanilor pe 12 decembrie, în meciul cu Osasuna, 2-2, iar de atunci a mai bifat încă opt apariții la echipa mare. Jutgla a reușit să și marcheze de două ori, iar la echipa a doua are 19 reușite în 32 de meciuri.

Cu toate astea, clubul nu îi va prelungi contractul, care expiră pe 30 iunie 2022, după cum a recunoscut chiar el, cu tristețe.

„Barca nu mă vrea. Când am ajuns la Barcelona nu am stat pe gânduri. Sunt foarte fericit. Plecarea de la Espanyol nu a fost bine anunțată, am mult respect pentru club, mi-a permis să ajung până aici”, a spus Jutgla conform cotidianului SPORT.