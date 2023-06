„Au apărut complicații majore!” Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi după ce tatăl său anunța că vrea să revină la FC Barcelona

Obiectivul superstarului argentinian este de a se întoarce la FC Barcelona, după cum a dezvăluit chiar tatăl său, care este și reprezentantul său, în cursul zilei de luni și confirma că se lucrează la mutarea așteptată de fani. Campionul mondial a refuzat o ofertă colosală din partea lui Al-Hilal, iar presa catalană anunța că sunt șanse mari ca revenirea lui Leo să se realizeze.

Barcelona continuă însă să aibă probleme financiare și are nevoie să vândă pentru a putea înregistra alți jucători și se pare că problemele se interpun și în calea revenirii lui Messi.

Jurnalistul Gerard Romero, care a oferit de-a lungul acestor zile numeroase informații în legătură cu Messi, a anunțat o veste neașteptată. Se pare că discuțiile s-ar fi complicat și din ce transmite acesta, doar o „minune” l-ar putea readuce pe argentinian pe Camp Nou.

„Tocmai am primit un apel în legătură cu Messi, iar veștile nu sunt bune. Au apărut complicații majore și ar fi nevoie de un punct de cotitură sau un miracol neașteptat. Nu pot spune în aceste momente că varianta Messi este exclusă, însă este extrem, extrem de dificilă”, informează Gerard Romero.

