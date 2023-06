PSG a anunțat oficial că înțelegerea cu Lionel Messi (35 ani), scandentă în iulie 2023, nu va fi prelungită. Astfel, după două sezoane petrecute pe Parc des Princes, superstarul argentian a transmis că este recunoscător că a putut evolua pentru campioana Franței.

„Sunt foarte fericit că am fost capabil să reprezint PSG. Mi-a plăcut să joc aici, cu această echipă, cu asemenea jucători. Vreau să mulțumesc clubului pentru această experiență minunată”, a spus Lionel Messi, potrivit ESPN.

Lionel Messi are trei variante pentru viitorul său: să revină la FC Barcelona, unde este dorit de Xavi Hernandez, să semneze cu Al-Hilal pentru 400 de milioane de euro pe an sau cu Inter Miami, în SUA, una dintre destinațiile sale preferate, pe 50 de milioane de euro pe sezon. Însă, ținta principală este să joace din nou pe Camp Nou. De altfel, pe 5 iunie, a doua zi după ce PSG a fost încoronată campioana Franței, tatăl lii Lionel Messi a fost surprins în locuința lui Joan Laporta, pentru a discuta întoarcerea deținătorului a 7 Baloane de Aur la FC Barcelona, potrivit jurnalistului specializat în transferuri, Fabrizio Romano.

