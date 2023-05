Decizia luată de Manchester City în cazul lui Joao Cancelo. Ce se va întâmpla cu starul portughez

Starul portughez e legitimat la Manchester City din august 2019, după ce formația dirijată de Pep Guardiola a plătit pe serviciile jucătorului 65 milioane de euro, moment în care sa pe piață era de 55 milioane. Acum, fotbalistul e apreciat de Transfermarkt la 60 milioane.

Potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, Manchester City e dispusă să-l vândă pe Joao Cancelo și așteaptă oferte pentru fotbalistul adus în 2019.

FC Bayern a avut ocazia să activeze clauza în valoare de 70 milioane de euro pentru a-l păstra pe portughez, însă „bavarezii” l-au cedat înapoi la City pe fundaș.

De asemenea, jurnalistul italian a mai scris pe rețelele social media că Arsenal și FC Barcelona sunt interesate de Joao Cancelo. La gruparea catalană, totul depinde însă de fairplay-ul financiar.

Understand Manchester City are ready to sell João Cancelo this summer. He will return from Bayern, €70m buy option won’t be triggered. ???????? #MCFC

Arsenal appreciate Cancelo, he’s one of the names in the list #AFC

Barça have genuine interest since January but… depends on FFP. pic.twitter.com/xzeHi171Ds