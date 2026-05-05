Șocant! Ce cuvinte a putut să îi adreseze Vinicius adversarului său

Omul meciului a fost Vinicius fără discuții , după ce brazilianul a marcat ambele goluri din meci.

Real Madrid s-a impus cu 2-0 în deplasarea de la Espanyol și a prelungit suspansul din La Liga la lupta la titlul. În Spania, madrilenii se află la 11 puncte de liderul Barcelona.

Vinicius este cunoscut pentru felul său vulcanic și pentru faptul că protestează foarte des deciziile de arbitraj.

Brazilianul este un super jucător, dar caracterul său a fost chestionat în mai multe rânduri.

În timpul meciului de la Barcelona cu Espanyol, Vinicius l-a jignit în mai multe rânduri pe adversarul său Omar El Hilali.

„Nu mai fi prostuț. Roagă-mă să-mi schimb tricoul mai târziu. Ești prost. Vrei să te cerți?

Stai, mingea s-a oprit și deja mă prinzi. Dar de ce trebuie să împingi? Împingi mereu. Sunt calm, frate.

Ești un prost, ești un prost. Ești un prost. Te întorci în divizia a doua, frate.”, i-a spus Vinicius lui Omar, conform Mundo Deportivo.

Vinicius i-a transmis ceva legat de Omar altui jucător de la Espanyol.

„Se comportă ca un prost ca să apară la televizor”, i-a transmis Vinicius lui Carlos Romero despre Omar.

Vinicius are cifre excelente în acest sezon, chiar dacă Real Madrid va încheia actuala stagiune fără trofeu. Brazilianul are 21 de goluri și 14 assist-uri în 50 de partide.

Aripa stânga este cotată la 150 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.