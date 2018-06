Transfer SURPRIZA pentru Barcelona! Messi l-a propus dupa ce a impresionat la antrenamentele Argentinei dinaintea Cupei Mondiale

Barcelona se pregateste sa transfere un jucator la indicatiile lui Messi.

Starul argentinian a fost impresionat de Cristian Pavon, tanarul atacant al lui Boca Juniors, si l-a propus pentru un transfer la Barcelona. Pavon face parte din lotul Argentinei pentru Campionatul Mondial din Rusia si i-a luat ochii lui Messi la antrenamentele nationalei dinaintea startului turneului final.

"Am gasit un nou partener in persoana lui Pavon. Este un jucator cu adevarat bun. E foarte rapid si e diferit fata de ce avem in echipa", a declarat Messi.

Pavon are 22 de ani si este una dintre surprizele selectionerului Argentinei pentru Campionatul Mondial din Rusia. Pavon are pana acum doar 5 selectii la nationala.