Transfer neasteptat la Barcelona! El este jucatorul pe care il cumpara in locul lui Griezmann! Anuntul facut de catalani

Presa catalana anunta ca nu Christian Eriksen este alternativa in cazul in care Antoine Griezmann va anunta ca a decis sa ramana la Atletico Madrid.

Transferul lui Antoine Griezmann de la Atletico Madrid la Barcelona nu mai este deloc sigur asa cum parea in urma cu cateva saptamani. ABC anunta in urma cu cateva zile ca jucatorul francez a decis sa ramana la Atletico, urmand sa anunte acest lucru inainte de startul Mondialului.

Astfel, cei de la Barca se gandesc si la alternative - desi a aparut initial varianta Christian Eriksen de la Tottenham, Sport de Catalunya anunta in editia de astazi ca Thomas Lemar este preferatul! Jucatorul este evaluat de cei de la AS Monaco intre 70 si 90 de milioane de euro si a fost aproape de a se transfera in Premier League in iarna.

Thomas Lemar este convocat la echipa nationala a Frantei alaturi de Griezmann - jucatorul de 22 de ani este vazut atat ca varianta pentru inlocuirea lui Andres Iniesta si avansarea lui Philippe Coutinho in linia de atac, cat si ca varianta pentru flancul stang in atac, desi se simte mai confortabil in flancul drept, acolo unde este insa Leo Messi.