Veste teribilă pentru Real Madrid! A rămas fără Karim Benzema: primele informații despre accidentarea francezului

La scorul de 0-0, starul francez a cerut să fie schimbat, fiind vizibil deranjat de o problemă medicală. Benzema a indicat că nu mai poate continua din cauza durerilor la genunchiul stâng și a ieșit de pe teren schiopătând.

Francezul a fost înlocuit cu Luka Jovic. Potrivit presei din Spania, Karim Benzema este incert pentru următoarele două partide ale galacticilor, cu Inter Milano în Liga Campionilor și cu Atletico Madrid, în campionat.

În acest sezon din Primera Division, Karim Benzema a marcat de 12 ori și a avut 7 pase decisive, fiind golgeterul campionatului.

Benzema was subbed off after suffering what looked like a groin injury. pic.twitter.com/HxAIAIJ3dF