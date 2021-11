Karim Benzema, condamnat la un an de zile de închisoare! Fotbalistul, acuzat de complicitate la șantaj

„Karim Benzema a fost condamnat la 1 an de închisoare cu suspendare și o € 75.000 amendă după ce a fost găsit vinovat de complicitate la actul de șantaj al lui Mathieu Valbuena”, a anunță getfootballnewsfrance.com.

Breaking | Karim Benzema handed 1 year suspended prison sentence & a €75k fine after being found guilty of complicity in the act of blackmail of Mathieu Valbuena.