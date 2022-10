Valorează 45 milioane de euro, dar nu primește minute în tricoul Barcelonei. Ce a spus Xavi despre fotbalistul adus gratis în vară

Franck Kessie este cotat la 45 milioane de euro în acest moment, conform site-urilor de specialitate. Cea mai mare cotă pe care mijlocașul central ivorian a avut-o a fost în iunie 2021 la AC Milan, pe când valora 55 milioane de euro.

Cu un mijloc puternic și de viitor, format din Pedri (19), Gavi (18), Frenkie de Jong (25) și, pe alocuri, Sergio Busquets (34) de care Xavi nu se poate despărți momentan, Kessie încă nu a prins minute în tricoul catalanilor.

Ivorianul a evoluat doar 156 de minute în toate competițiile pentru FC Barcelona de când a fost transferat la echipa din La Liga, înregistrând șase meciuri în primul eșalon al Spaniei și patru partide în UEFA Champions League, unde a înscris un gol.

„Aici este Barca, deci competiția este pe măsură. El (n.r. Franck Kessie) se antrenează bine și este extremd e profesionist. Sunt sigur că va primi minutele pe care le merită de-a lungul sezonului”, a spus Xavi, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

