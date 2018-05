Un star al Barcelonei, amenintat cu MOARTEA de o jurnalista: "I-am aratat ca ii tai gatul!" Gestul facut de jucator

Samuel Umtiti a fost amenintat cu moartea de o jurnalista.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Helena Condis, jurnalist la Cadena COPE, a avut o reactie necontrolata in timp ce Barcelona sarbatoarea titlul. Condis s-a enervat pentru ca Umtiti a aruncat cu bere pe ea in timp ce sarbatoarea castigarea campionatului alaturi de coechipieri, in autobuzul descoperit cu care catalanii au facut turul orasului.

"O sa te omor", a fost reactia nervoasa a jurnalistei dupa ce a fost stropita cu bere de fundasul Barcelonei, informeaza publicatia Sport. Contactata pentru a-si explica gestul, Condis a declarat: "Sarea si dansa si arunca cu bere din autobuz. Am facut un gest spre el ca ii tai gatul".



Dupa ce s-a calmat, Condis si-a cerut scuze pentru comportamentul ei.

sursa foto: Instagram/HelenaCondis