Un alt brazilian la Real Madrid?! Planul clubului pentru viitoarele achizitii: cine e pe lista

Real Madrid vrea un nou brazilian in echipa.

Dupa ce l-au luat cu 45 de milioane de euro pe Vinicius Junior, cei de la Real vor sa mai cumpere un pusti-minune din Brazilia.

Este vorba despre Pedro Guilherme, in varsta de 21 de ani. El evolueaza ca atacant la Fluminense si a marcat 12 goluri in 23 de meciuri oficiale in acest sezon pentru echipa sa, cu care are contract pana in 2021.

Brazilianul are o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro. AS scrie ca jucatorul ar putea fi lasat sa plece, totusi, pentru 20-25 de milioane de euro.

Cu toate ca l-au adus in aceasta vara pe Mariano Diaz, care este tot atacant, cei de la Madrid ar vrea sa consolideze acest post.