Ultima ora | Spania ia masuri dure impotriva coronavirusului: La Liga se suspenda! Cand se va relua campionatul

Coronavirusul continua sa afecteze fotbalul.

Dupa ce in Italia a fost suspendat campionatul de fotbal, aceeasi decizie a fost luata si in Spania. In urma discutiilor dintre conducerea Federatiei Spaniole de Fotbal si conducerea La Liga, campionatul a fost suspendat pentru doua saptamani.

A fost luata in calcul si posibilitatea ca toate meciurile sa se joace fara spectatori, insa evolutia pandemiei de coronavirus i-a facut pe conducatorii La Liga sa urmeze sfaturile autoritatilor si sa suspende toate partidele din urmatoarele doua saptamani.

In Spania, numarul de persoane infectate cu COVID-19 a trecut de 2000. Getafe a refuzat sa faca deplasarea la Milan pentru a o intalni pe Inter in Europa League, iar Real Madrid se afla in carantina.