Keylor Navas, dat de gol de sotie? Fotografia care poate anunta urmatoarea destinatie a portarului! Unde ajunge costaricanul!

O fotografie postata pe Instragram poate anunta urmatoarea destinatie a lui Keylor Navas.

Real Madrid a avut parte de un sezon ratat, iar Florentino Perez pregateste schimbari majore in echipa lui Zinedine Zidane. Printre cei care pot pleca de pe Santiago Bernabeu se numara si portarul Keylor Navas.

Costaricanul a ajuns in 2014 la Madrid, iar acum poate parasi echipa cu care a castigat trei trofee UEFA Champions League. Situatia lui a devenit incerta dupa ce Thibaut Courtois a ajuns pe Santiago Bernabeu in vara trecuta. Cotidianul AS scrie ca Zidane l-a anuntat pe Navas ca nu va mai face parte din planurile pentru sezonul urmator.

Keylor Navas este in cautarea unei noi echipe, iar sotia sa poate fi cea care tocmai a dezvaluit viitoare destinatie. Andrea Salas, partenera lui Navas, a postat pe contul ei de Instagram un clip de pe o plaja din Porto.

Mutarea poate prinde contur, mai ales dupa infarctul suferit de Iker Casillas, actualul portar al celor de la FC Porto. Fostul capitan al Realului se poate retrage la finalul acestui sezon, iar portughezii vor cauta un inlocuitor pe masura.

Casillas a fost externat saptamana trecuta

Portarul in varsta de 37 de ani spune ca se simte bine, dar va avea nevoie de o pauza de cateva luni, ceea ce poate inseamna retragerea din activitate, chiar daca tocmai isi prelungise contractul cu Porto pana in iunie 2020.

Extrem de emotionat, cu lacrimi in ochi, Casillas a tinut o conferinta de presa in fata spitalului.

"Am patit ceva ce i se poate intampla oricui, asta e, imi este foarte greu sa vorbesc, dar sunt recunoscator pentru tot. Am avut mult noroc, iar oamenii m-au facut sa ma simt iubit", a spus Casillas, asistat din spate si de sotia lui, Sara Carbonero.

"Ma simt mult mai bine, dar am nevoie de repaos cateva saptamani, poate chiar luni. Trebuie sa lasam corpul, inima si mintea sa se odihneasca", a mai spus Iker Casillas.

