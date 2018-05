"Hai, aratati ca puteti! Zdrobiti CFR-ul!" Mesajul lui Vasile Geambazi, "seful" FCSB, pentru Viitorul inaintea bataliilor pentru titlu

Vasile Geambazi, omul caruia Becali insista ca i-a lasat echipa, a vorbit si el inaintea ultimei etape a Ligii I.

Vasile Geambazi isi pune toate sperantele in Viitorul. Patronul din acte al FCSB a vorbit inaintea ultimei etape din Play Off, el transmitandu-le un mesaj jucatorilor lui Hagi: "Sa arate ca pot si ca merita la nationala".

"Eu cred ca Viitorul poate sa incurce CFR-ul! Sa nu uitam ca Viitorul este campioana Romaniei. Sa nu uitam ca Gica Hagi il vrea pe Ianis la nationala. Ianis si pe cine mai zicea? Mai zicea vreo doua nume! De Tiru zicea! Ianis Hagi si Tiru. Aratati, copii, demonstrati pe teren! Hagi zice ca ar trebui sa fie cel putin patru jucatori de la Viitorul la nationala. Da, hai sa vedem, aratati ca puteti, zdrobiti-i pe CFR, nu?! Anul trecut ce ati facut? De-abia, de-abia i-ati batut pe CFR, cu gol din penalty.

Aratati anul asta ca puteti sa bateti CFR, daca sunteti mai buni decat CFR.

CFR-ul are trei jucatori la nationala, poate o sa aiba CFR doi sau unul si voi o sa aveti patru! Numai prin rezultate puteti", a spus Vasile Geambazi, citat de publicatia Fanatik.

Pe de alta parte, Geambazi a spus ca are o relatie buna cu Dan Petrescu si ca sotiile lor sunt prietene, iar copiii merg la aceeasi scoala.

"Sunt prieten cu Dan Petrescu, copiii nostri au fost la scoala impreuna si chiar m-am intalnit cu el prin niste vacante, dar nu am o relatie extrem de apropiata. Daca-l sun acum, raspunde. Daca ma suna, ii raspund la telefon. Dar nu avem o relatie foarte apropiata. Ne cunoastem prin prisma sotiilor, ele sunt prietene mai bune pentru ca duc copiii la scoala, se intalnesc. Am mai iesit la mese impreuna, este un om ok si total concentrat pe fotbal. Cat am stat alaturi la masa, numai despre fotbal vorbea si era pe telefoane, desi eram in Dubai, in vacanta. E un om care traieste fotbalul", a mai spus Geambazi.