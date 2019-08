SURPRIZA URIASA! Ce numar va purta Hazard pe tricou! Real Madrid a facut anuntul OFICIAL

Real Madrid a anuntat ce numere vor purta jucatorii pe tricou in noul sezon.

Real Madrid a anuntat pe site-ul oficial ce numar vor purta jucatorii pe tricou in noul sezon. Surpriza a fost in momentul in care in dreptul lui Hazard a aparut numarul 7. Oficialii "galacticilor" au decis sa ii retraga numarul 7 lui Mariano Diaz si sa i-l ofere lui Hazard.

Initial, Hazard ar fi vrut numarul 10, dar acest numar ii apartine actualului balon de aur, Luka Modric, iar Perez nu a fost de acord ca Hazard sa fie cel care sa poarte pe tricou acest numar. In amicalele disuptate de Real Madrid, Hazard a purtat pe tricou numarul 50, pana in momentul in care s-a decis oficial ce numar va avea oficial.

Mariano Diaz nu mai intra in planurile lui Zidane, iar jucatorul a fost anuntat de acest lucru, dar chiar si asa e decis sa ramana pentru a se bate pentru un loc de titular, desi madrlienii doresc sa scape de el si asteapta o oferta buna pentru a-l da.

Numarul 7 este un numar cu o incarcatura foarte mare, intrucat a fost purtat de starul portughez Cristiano Ronaldo in cele 9 sezoane petrecute pe Bernabeu.

Printre alti jucatori legendari care au purtat numarul 7 la Real Madrid se numara Joseito (1951-1959), Kopa (1956-1959), Amancio (1962-1976), Juanito (1977-1987), Butragueno (1983-1995) si Raul (1994-2010).