"Sunt la acelasi nivel cu Messi!" Confesiunea lui Antoine Griezmann! De ce a refuzat transferul la Barca

Antoine Griezmann considera ca merita sa fie luat in calcul pentru Balonul de Aur.

Antoine Griezmann a vorbit intr-un interviu pentru presa din Spania despre lupta pentru Balonul de Aur.



"Sunt mai multe moduri prin care poti privi fotbalul. Este evident ca sunt un alt tip de jucator fata de Cristiano, Messi, Neymar sau Mbappe. Sunt in top, dar pot sa fiu si mai bun. Vreau sa fiu pe cat de complet e posibil. Nu voi inscrie 50 de goluri, dar mereu incerc sa ajut atacul si sa muncesc pentru echipa" le-a spus Griezmann celor de la AS.

Intrebat daca este la acelasi nivel cu Messi, Griezmann a raspuns: "Da, asa cred. Dar stiu ca vor fi si alti jucatori care vor aparea (la acest nivel). Stiu ca pot fi si mai bun" a mai spus Griezmann. Acesta a vorbit si despre decizia de a refuza oferta Barcelonei pentru a ramane la Atletico Madrid.



"Sa spun <<nu>> Barcei arata maretia lui Atletico, a lui Simeone, a colegilor. Daca ei erau rai, as fi plecat. Dar am incredere in Simeone, in club si in colegii mei. Vreau sa-i ajut sa creasca si am incredere in ei ca ma vor ajuta sa cresc" a incheiat Griezmann.

Atletico a inceput dezamagitor sezonul de la Liga, avand doar 5 puncte dupa primele 4 etape.