Julian Alvarez (26 de ani) este ademenit de mai multe echipe importante în această perioadă, dar Atletico Madrid i-a ”blindat” contractul atacantului sud-american.

Julian Alvarez, clauză uriașă: 500.000.000€!

Dorit de Barcelona și PSG, atacantul pe care Atletico Madrid l-a cumpărat de la Manchester City pentru 75 de milioane de euro are o clauză imensă de reziliere în contractul său cu Atletico Madrid: în valoare de 500 de milioae de euro!

Evident, e greu de crezut că aceasta va fi și suma pe care Atletico Madrid o va solicita pentru Julian Alvarez, dar asta le permite oficialilor clubului să ridice pretențiile financiare, în contextul în care atacantul este ”legat” de echipa lui Diego Simeone până în 2030.

”Clubul deține controlul deplin asupra situației, întrucât jucătorul are o clauză de reziliere de 500 de milioane de euro”, scrie Fichajes.

Contractul lui Julian Alvarez cu Atletico Madrid expiră pe 30.06.2030, astfel că orice club interesat de argentinian trebuie să achite o sumă importantă de transfer.

901 de meciuri, 46 de goluri și 17 pase decisive a strâns Julian Alvarez la Atletico Madrid.

90 de milioane de euro este cota sa de piață, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

Atletico Madrid, pe locul patru în La Liga

Echipa lui Diego Simeone a pierdut de mult contactul cu primele două clasate, rivalele Barcelna și Real Madrid, iar acum a ajuns pe a patra poziție în campionatul spaniol, cu 57 de puncte.

După ultima etapă, în care a pierdut cu rivala Real Madrid, scor 2-3, Atletico a fost depășită de Villarreal.