Statistica NEAGRA pentru Zidane la Real Madrid! De aproape 20 de ani nu s-a mai intamplat asa ceva

Real a pierdut puncte cu 12 dintre cele 26 de echipe cu care a jucat pe Bernabeu anul acesta.

Echipa madrilena a egalat un record negativ cu egalul de miercuri seara, 1-1 cu Bilbao. Acestia au pierdut puncte in 12 din cele 26 de partide gazduite in toate competitiile. Printre echipele care au plecat cu puncte de pe Santiago Bernabeu in acest sezon se numara nume rasunatoare in fotbal precum Juventus, Barcelona sau Tottenham. In acelasi timp, Realul a cedat puncte si unor echipe mult mai slab cotate precum Leganes, Fuenlabrada si Numancia.

O asemenea "performanta" nu a mai fost reusita de echipa din Madrid din sezonul 1999/2000, cand acestia se clasau pe locul 5 la finalul campionatului.

Luand in considerare forma slaba de acasa, cei de la Real vor un rezultat mare inca din partida tur cu Bayern din semifinalele Ligii.

