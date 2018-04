Marea mahmureala dupa victorie: "Mi-am pierdut telefonul, cheile la casa, nu am idee cum am ajuns in patul meu!" Cum era imbracat de dimineata

Mijlocasul unei echipe din ligile inferioare ale Angliei a sarbatorit .. putin prea mult!

Mijlocasul celor de la Accrington Stanley, Scott Brown, a petrecut excesiv dupa ce echipa sa a invins-o cu 2-0 pe Yeovil, succes ce i-a adus echipei sale promovarea in League One, al 3-lea esalon din fotbalul englez!

Jucatorul de 32 de ani a dezvaluit cum s-a trezit a doua zi dupa petrecerea de promovare: "Mi-am pierdut telefonul, cheile la casa, nu imi aduc aminte cum am ajuns acasa avand in continuare echipamentul de joc" a scris Brown pe contul sau de pe o retea de socializare.

"As face totul din nou, nu as putea fi mai mandru de colegi, de staff, de toti fanii celor de la Accrington Stanley, bucurati-va de acest moment pentru ca il meritati" a mai scris Brown.

Accrington Stanley a promovat pentru prima data in istoria clubului in League One.