Spaniolii au facut anuntul: La Liga revine! Cluburile au fost anuntate deja! Noua data pe care au avansat-o oficialii

Oficialii din La Liga au stabilit data la care se vor relua meciurile in campionat.

Fotbalul spaniol are acum o data marcata cu rosu in calendar. Pe 12 iunie La Liga intentioneaza sa reia campionatul, iar cluburile au fost deja anuntate de aceasta decizie.

Majoritatea echipelor si-au reluat antrenamentele in conditii cu masuri de precautie, iar ibericii spera sa incheie sezonul pana in luna august pentru a respecta termenul impus de UEFA.

Conform Be Soccer, care citeaza AS, totul a fost pregatit pentru a se putea relua sezonul pe 12 iunie.

Meciurile se vor juca de marti pana joi, iar in weekend, de vineri pana duminica. Singura zi in care nu se va juca in La Liga va fi lunea.

Anterior, oficialii stabilisera ca data posibila de reluare a sezonului ziua de 20 iunie.

