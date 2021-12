Situația critică pe Camp Nou! Încă trei noi cazuri de COVID la FC Barcelona: câți fotbaliști sunt infectați 

Xavi are bătăi mari de cap. FC Barcelona a anunțat că încă trei jucători au fost testați pozitiv cu COVID-19. Este vorba de Sergginio Dest, Philippe Coutinho și Ez Abde, care se alătură listei de indisponibili pe care Xavi o are pentru duelul cu Mallorca, de pe 2 ianuarie.

"Jucătorii Sergiño Dest, Coutinho și Ez Abde au fost testați pozitiv cu COVID-19. Jucătorii sunt în stare bună de sănătate și sunt izolați la domiciliu. Clubul a informat autoritățile competente", se arată în comunicatul postat de FC Barcelona.

[MEDICAL UPDATE]

Sergiño Dest, Coutinho and Ez Abde positive for COVID-19.

The players are in good health and self-isolating at home.

The Club has reported the cases to the relevant authorities.